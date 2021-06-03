ВЭБ.РФ посодействует строительству первой канатной дороги над Амуром между РФ и КНР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Амурской области, ВЭБ.РФ и Агентство развития проектных инициатив (АРПИ, входит в группу компаний "Регион") в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству канатной дороги над рекой Амур между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"ВЭБ.ДВ (входит в группу ВЭБ.РФ - прим. ТАСС) содействует притоку инвестиций на Дальний Восток, предоставляя льготные кредиты и долгосрочное финансирование различных инвестпроектов. Подписание меморандума о сотрудничестве в реализации такого интересного, уникального международного проекта - строительство канатной дороги - дополнительные гарантии стабильного финансирования, что дает уверенность сдачи объекта, как мы и рассчитываем, уже через два года", - приводит пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

Он отметил, что канатная дорога для региона - один из приоритетных проектов, который станет не только комфортным средством передвижения через границу, но и дополнительным фактором развития туризма.

"Строительство первой в мире трансграничной пассажирской канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ даст дополнительный импульс к развитию туристической инфраструктуры на Дальнем Востоке, сделает регион привлекательным для иностранных туристов и создаст хороший задел для укрепления российско-китайских связей", - цитирует пресс-служба области заместителя председателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова.

О канатной дороге

В июле 2019 года на барже, закрепленной на середине пограничной реки Амур между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ, прошла официальная церемония, ознаменовавшая начало реализации международного проекта. Длина канатной дороги над Амуром между Россией и Китаем составит 973 м. Она будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. С помощью проложенного над водой троса попасть в соседнюю страну можно будет за шесть минут, вместимость одной гондолы - до 110 человек. Ожидается, что в первый год эксплуатации пассажиропоток составит 1 млн человек, позже увеличится до 2,5 млн человек в обе стороны. Завершить объект планируется в 2023 году.

Кроме того, планируется реализовать проект по строительству таможенно-логистического терминала. На полную мощность он выйдет в середине 2024 года. Пропускная способность и скорость обработки грузов позволят принимать в нем до 630 грузовых автомобилей в сутки. Проект позволит открыть порядка 900 новых рабочих мест.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.