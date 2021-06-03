"Газпромбанк Лизинг" поможет "Камазу" в продвижении продукции и получении господдержки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Группа "Газпромбанк Лизинг" заключила меморандум о сотрудничестве с ПАО "Камаз", документ предусматривает сотрудничество в продвижении продукции автозавода на российском рынке и подготовке предложений по государственному субсидированию грузовой техники. Соглашение подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба "Газпромбанк Лизинг".

"Группа "Газпромбанк Лизинг" и ПАО "Камаз" подписали на ПМЭФ-2021 меморандум о сотрудничестве. Подписанный документ предусматривает сотрудничество в области продвижения отечественной техники "Камаз" среди российского бизнеса посредством лизинга, а также активное совместное участие сторон в подготовке предложений по мерам государственной поддержки (субсидирования) грузовой техники. Кроме того, в меморандуме отмечается заинтересованность сторон в организации и проведении мероприятий, оказании консультационной, экспертной, информационной поддержки и пр.", - говорится в сообщении.

Документ подписали заместитель председателя правления Газпромбанка, председатель Совета директоров "Газпромбанк Лизинг" Алексей Белоус и заместитель генерального директора ПАО "Камаз" по продажам и сервису Рустам Шамсутдинов.

"Подписанный сегодня меморандум с ПАО "Камаз", уверен, придаст новый импульс для взаимовыгодного сотрудничества с надежным и стабильным партнером. Мы рады, что роль компаний Группы Газпромбанка в поддержке и развитии транспортного сектора страны постоянно растет, способствует импортозамещению, в том числе за счет лизингового финансирования проектов российского бизнеса", - прокомментировал подписание меморандума Баелоус, его цитирует пресс-служба.

Шамсутдинов отметил, что "Камаз" и группа "Газпромбанк Лизинг" являются лидерами в своих сферах и обладают большими опытом и возможностями. "Мы обоюдно заинтересованы в реализации на рынке техники российского производства. Объединение усилий с крупнейшим участником рынка лизинга позволит нам повысить эффективность деятельности по реализации автотехники и достичь отличных взаимовыгодных результатов", - цитирует его пресс-служба.

В свою очередь, гендиректор группы "Газпромбанк Лизинг" Максим Калинкин подчеркнул, что стороны уже сотрудничают в течение длительного времени. "Группа "Газпромбанк Лизинг" и ПАО "Камаз" являются многолетними партнерами в части реализации грузовой техники на условиях финансовой аренды. Сегодня "Камазы" - это современные грузовики и спецтехника, пользующиеся особой популярностью среди наших клиентов различных отраслей. В рамках меморандума мы планируем проработать особые условия по лизингу и увеличить свою долю в сегменте", - цитирует пресс-служба Калинкина.