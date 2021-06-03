"Норникель" вложит 10 млрд рублей в создание медицинских центров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" вложит 10 млрд рублей в создание семи медицинских центров, реформирования системы здравпунктов на предприятиях группы и создание единой информационной системы. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила старший вице-президент компании "Норникель" Лариса Зелькова.

"10 млрд рублей совокупный объем инвестиций вместе с медицинскими центрами, здравпунктами и информационной системой", - сообщила Зелькова, добавив, что всего будет создано семь медицинских центров, четыре из них откроются в Норильске, три - на Кольском полуострове. Первый медицинский центр откроется в Норильске летом этого года. Такие центры позволят дополнить государственную медицину на заполярных территориях.

По словам Зельковой, будет создана единая информационная система, которая свяжет медицинские организации компании. "Которая объединит не только центры, но и наш корпоративный санаторий в Сочи. Она позволит иметь каждому сотруднику свою цифровую карту здоровья", - отметила она, добавив, что в такой карте сотрудник будет видеть результаты обследований и анализов, рекомендации врачей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.