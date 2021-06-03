Фирма "1С" поможет Вологодской области в решении задач цифровизации управления регионом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Фирма "1С" поможет администрации Вологодской области создать информационную систему, объединяющую различные сферы государственного управления регионом. Как сообщила пресс-служба "1С", соответствующее соглашение подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) губернатор региона Олег Кувшинников и директор "1С" Борис Нуралиев.

"У фирмы "1С" есть опыт успешной реализации облачных систем регионального масштаба, обеспечивающих эффективную работу десятков тысяч пользователей. Практика показывает, что создание объединенных региональных информационных систем в различных направлениях управления регионом, их интеграция с государственными информационными системами позволяют резко увеличить управленческую эффективность органов власти, обеспечить прозрачность их деятельности и доступность услуг населению, в том числе на едином портале государственных услуг", - цитирует пресс-служба Нуралиева.

Директор "1С" добавил, что благодаря созданию таких информационных систем руководство региона будет иметь актуальную и достоверную информацию для принятия решений.

Кувшинников назвал цифровизацию государственного управления, экономики и социальной сферы одним из важнейших приоритетов развития Вологодской области. "Цифровизация экономики, социальной сферы, муниципального и государственного управления - это не просто тренд, это вынужденная необходимость для повышения эффективности государственного управления, муниципального управления и развития регионов. Мы нацелены на централизацию, стандартизацию и унификацию процессов оказания услуг населению в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности, внедрение современных систем управления бизнес-процессами и поддержки принятия решений", - сказал глава региона.

По его словам, на единую платформу будет переведены управление финансами, имущественным комплексом, муниципалитетами.

"Фирма "1С" - безусловный лидер по созданию единого цифрового контура, и сегодня мы договорились о том, что переводим на единую цифровую платформу все управление регионом, начиная с финансов, имущественного комплекса, управления муниципалитетами. Соглашение даст толчок в развитии информационных технологий региона, позволит задействовать передовые технологии и методики "1С" для решения стоящих перед правительством области задач", - процитировали губернатора в пресс-службе.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.