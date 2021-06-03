Гендиректор девелопера ПИК полагает, что цены на металл перестанут расти осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Снижение цен на металл и другие стройматериалы начнется к осени. Такое предположение высказал генеральный директор девелоперской группы компаний ПИК Сергей Гордеев в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я считаю, что этот рост закончится к концу осени, начнется обратный тренд с точки зрения цен на металл. У нас есть некоторая информация, которая касается глобальных [рынков], мы - один из крупнейших в России закупщиков металла и стройматериалов. Мы видим, что дальше августа заказов нет на мировых рынках. Поэтому я ожидаю, что обратный тренд пойдет где-то с августа-сентября", - отметил Гордеев.

Гендиректор девелопера ПИК привел статистику, согласно которой с января 2021 года по май 2021 года цены на металлопрокат увеличились на 154%, на арматуру - на 120%, на стекло - на 50%, на профиль ПВХ - 75%, на дерево и другие экспортные позиции вплоть до 500%.

При этом, по его мнению, в повышении цен есть и позитивные моменты. "Например, мы сейчас думаем о том, чтобы арматуру частично поменять на базальтовую или углепластиковую. Когда цены заходят слишком далеко, начинается пространство для инноваций", - сказал Гордеев. Он также считает, что в резком росте цен виноваты не российские металлурги, а мировые цены на металл, которые находятся на 20-летнем максимуме.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале года цены на металл снова выросли за март - апрель на 20%, сообщил ранее ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит со 2 по 5 июня. Его тема в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более ста дискуссий. Информационное агентство ТАСС выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.