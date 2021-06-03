ВТБ и МГУ запустили совместный курс по управлению семейным капиталом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. ВТБ и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова представили пятимесячный образовательный курс по управлению семейным капиталом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По итогам обучения всем участникам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке МГУ.

"У нас с ВТБ длинная история партнерских отношений. Недавно наше сотрудничество вышло на качественно новый уровень - мы создали совместную программу "Управление семейным капиталом". Мы поставили себе амбициозную задачу - построить ведущий центр компетенций по обеспечению преемственности бизнеса, обучению особенностям и специфике управления семейным капиталом в России", — пояснил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Новый курс включает в себя модули по стратегическому управлению семейным бизнесом, семейными и корпоративными финансами, профессиональными коммуникациями и повышению личной эффективности. Отдельный блок будет посвящен инвестициям, а партнером программы выступает Национальный университет Сингапура. Стороны также планируют разрабатывать новые образовательные инициативы в области финансов и инвестиций для топ-менеджеров и владельцев крупных компаний, а также в области просветительской и образовательной деятельности.

"Сейчас, в период смены поколений и прихода наследников к управлению капиталом, мы видим большой интерес к формированию устойчивого семейного бизнеса. Для нас стратегически важно создавать образовательные проекты в партнерстве с ведущими российскими университетами. А партнерство с МГУ открывает широкие возможности по созданию инструментов для непрерывного образования и успешной реализации стратегий преемственности", — добавил руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.