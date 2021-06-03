Матвиенко считает излишней мерой введение квот для женщин при устройстве на работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Введение квот для женщин при устройстве на работу является излишней мерой. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в четверг во время встречи с участницами Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Санкт-Петербурге.

"Многие говорят о квотах для женщин. На мой взгляд, это неправильный путь. У женщин в России уровень образования выше, чем у мужчин, женщины самодостаточны. Мы сами, без тепличных условий и каких-то преференций в состоянии сделать многое. Единственное, что нужно, - чтобы государство создало условия реальной конкуренции, чтобы не было предвзятости и предрассудков. На мой взгляд, такая среда в нашей стране в основном создана", - сказала она.

Спикер Совета Федерации отметила, что на данный момент уже никого не удивляет, когда женщины становятся вице-премьерами, министрами, занимают другие высокие должности. "И это не по квоте, не по гендерному принципу, а все женщины конкурентоспособны и профессиональны в своих сферах, они эффективно работают", - считает Матвиенко.

Она также отметила, что в истории России было много выдающихся женщин, которых знает весь мир. Это императрица Екатерина Великая, основательница Академии наук Екатерина Дашкова, математик Софья Ковалевская, руководитель Пушкинского музея Ирина Антонова, космонавт Валентина Терешкова и другие.

Во встрече, которая прошла в комплексе "Новая Голландия", приняли участие девушки, которые, несмотря на свой юный возраст, стали руководителями и авторами проектов в области предпринимательства, медиа, IT-технологий, спорта.