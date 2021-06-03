"Роснано" и Росатом договорились о технологическом партнерстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Роснано" подписала соглашение с Росатомом о взаимодействии по развитию высокотехнологичных проектов в области композитных материалов, систем накопления энергии и ряду других проектов. Подписание состоялось в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Подписи под документом поставили председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов и гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"Роснано" и ГК "Росатом" в рамках ПМЭФ подписали соглашение о взаимодействии по развитию высокотехнологичных проектов в области композитных материалов, систем накопления энергии, доступной радиотерапии и производства изотопной продукции медицинского назначения, водоочистки и водоподготовки, обращения с отходами, а также других проектов по направлениям, соответствующим стратегическим интересам сторон", - говорится в сообщении.

Стороны договорились о проработке вопросов коммерциализации перспективных разработок предприятий Росатома, проектных компаний "Роснано" и других участников рынка.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.