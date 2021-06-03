Экспо-2030 в Москве предлагается провести между Внуково и Москвой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. В случае победы заявки Москвы на проведение Экспо-2030 она может пройти между Внуково и Москвой, в районе Коммунарки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на ПМЭФ.

"С Москвой мы определили уже место, где предлагают участок на проведение - в районе Коммунарки между Внуково и Москвой", - сказал он.

Министр отметил, что площадь участка составит от 300 до 500 га. "Рассчитываю, что это будет хорошим наследием для Москвы, для нашей страны с точки зрения размещения зон activity", - добавил он.

"Мы убедились в том, что после проведения таких важных международных мероприятий и отношение люди меняют - некоторые до сих пор думают, что у нас медведи по улицам ходят, а они не ходят по улицам. Это, во первых, настраивает наших иностранных партнеров, коллег и просто жителей других стран на то, чем живет наша страна , какой культурной жизнью, научно-технической, производственной, и это крайне важно для того, чтобы выстраивать международные открытые отношения", - сказал министр.

Он добавил, что Россия за 170 лет существования проекта ни разу не принимала эту выставку. "Время пришло справедливости", - подытожил Мантуров.

Правительство РФ ранее поручило организовать выдвижение Москвы в качестве города - кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030, Мантуров назначен главой оргкомитета по поддержке выдвижения Москвы.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.