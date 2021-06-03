"Россети" и Сбер будут сотрудничать при инвестировании в инновационные сферы экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" и Сбер подписали в ходе Петербургского международного экономического форума соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого банк будет предоставлять финансовое обслуживание интересов "Россетей". Об этом говорится в пресс-релизе "Россетей" по итогам подписания.

"Соглашение предусматривает взаимодействие по финансовому обслуживанию интересов компании и дочерних обществ, включая инвестиционную сферу, а также консультационную и информационную поддержку. В частности, партнерство предполагает обмен опытом и сотрудничество при инвестировании в инновационные сферы экономики, наукоемкие производства, высокоперспективные активы", - говорится в сообщении.

Сбер в рамках сотрудничества готов предоставить "Россетям" биометрические и облачные технологии, а также операционные решения для повышения эффективности бизнес-процессов.

"Сегодня мы подписали очередное соглашение о партнерстве, расширяющее наше взаимодействие со Сбербанком. Это не только один из крупнейших финансовых институтов страны, давно и успешно сотрудничающий с организациями электросетевого комплекса, но также инновационный лидер, предлагающий прорывные решения. Уверен, что реализация соглашения будет способствовать решению стратегически важных задач компании - повышению операционной эффективности, технологическому развитию, созданию и продвижению новых клиентских сервисов", - отметил генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам главы Сбера Германа Грефа, при подготовке соглашения стороны намеревались смоделировать взаимодействие в различных сферах на долгосрочную перспективу.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и др.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.