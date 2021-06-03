В Москве создали экономический совет для промышленников

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Представители 28 предприятий Москвы вошли в экономический совет для промышленников, который создали при Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В столице действует свыше 3 тыс. промпредприятий, среди которых представлены фактически все отрасли обрабатывающей промышленности: от пищевой до космической. Экономический совет при фонде, в который вошли представители 28 предприятий, позволит наладить диалог между бизнесом и властью и разрабатывать более эффективные меры финансовой поддержки, а также усовершенствовать услуги фонда", - сказал глава департамента Александр Прохоров.

В составе совета - производитель продукции для российской оборонной промышленности, в том числе агрегатов для авиадвигателей "НПП "Темп" им. Короткова", фармацевтические предприятия "Макиз-Фарма" и "ИНПЦ Пептоген", пищевые предприятия "Царицыно", "Дымов" и "КБК Черемушки", производители упаковки "Смерфит Каппа" и "Ламбумиз", резиденты столичной ОЭЗ - производитель микросхем "Элвис" и компания "Диагностика М".

В рамках первого заседания участники обсудили возобновляемую заемную линию - еще один продукт, создаваемый по аналогии с возобновляемой кредитной линией от банков.

"Он позволяет открыть лимит на заемщика, завести для него своеобразную кредитную карту. Деньги можно использовать по необходимости, а при погашении сумма снова доступна. С их помощью предприятия смогут купить оборудование, направить средства на развитие экспорта и на другие строго оговоренные цели. Еще одно преимущество - заемщику не потребуется под каждый проект проходить индивидуальную экспертизу и собирать документы", - уточнил генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов.

При этом, по его словам, процентная ставка составит всего 4-6%.