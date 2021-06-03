"Технополис Москва" договорился о сотрудничестве с Фондом содействия инновациям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" и Фонд содействия инновациям договорились о совместной работе по созданию благоприятных условий для развития высокотехнологичных производств. Соответствующее соглашение подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В сотрудничестве с Фондом содействия инновациям московская ОЭЗ будет создавать возможности для привлечения внебюджетного софинансирования на реализацию наукоемких проектов, вовлечение малых предприятий в технологическое обновление отраслей экономики и развитие новых рынков. Сотрудничество нацелено на содействие высокотехнологичному экспорту и международной кооперации с участием российских малых компаний", - сказал на подписании генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев.

Документ предполагает поддержку субъектов малого инновационного предпринимательства при взаимодействии с крупными компаниями, встраивание в цепочки поставок последних. Стороны будут сотрудничать в повышении качества инновационных проектов и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

В состав ОЭЗ "Технополис Москва" входят пять площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре - в Зеленограде. Сейчас на территории столичной ОЭЗ локализованы более 180 высокотехнологичных компаний.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.