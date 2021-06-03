ПСБ обеспечит "Россетям" комплексное финансовое обслуживание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) в рамках достигнутых договоренностей о стратегическом партнерстве обеспечит компании "Россети" комплексное банковское обслуживание. Об этом говорится в пресс-релизе "Россетей" по итогам подписания документа в ходе Петербургского международного экономического форума.

В соответствии с условиями соглашения, "ПСБ обеспечит комплексное банковское обслуживание компании и ее дочерних обществ. Так, банк будет оказывать финансирование их текущей деятельности и инвестиционных проектов, в том числе с помощью инструментов рынка капитала, предоставлять банковские гарантии и аккредитивы, услуги эскроу-агента, лизинга, расчетно-кассового и факторингового обслуживания, а также банковское сопровождение контрактов", отметили в "Россетях".

Стороны также договорились о взаимодействии в области ипотечного и потребительского кредитования сотрудников "Россетей" и о внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами компании.

"Группа "Россети" заинтересована в развитии отношений с ведущими финансовыми институтами России. В лице ПСБ мы видим надежного партнера, который зарекомендовал себя в эффективном решении задач, связанных с обеспечением текущей деятельности Группы компаний "Россети", региональным развитием, международной кооперацией. Рассчитываем, что заключенное соглашение позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень благодаря внедрению передовых информационных технологий и банковских продуктов", - сказал первый заместитель гендиректора "Россетей" Андрей Муров.

Председатель ПСБ Петр Фрадков добавил, что обслуживание энергетических компаний является одним из приоритетных направлений деятельности банка. "Мы планируем и в дальнейшем предлагать компании оптимальные финансовые решения, способствуя реализации ее стратегических задач по расширению бизнеса на российском и международном рынках", - уточнил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.