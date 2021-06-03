"Роснефть" и Vestas в России изучат потенциальные площадки для строительства ветропарков

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и компания Vestas в России в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области ветрогенерации. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Компании договорились изучить потенциальные площадки для строительства ветропарков с целью энергообеспечения объектов "Роснефти" и определить состав энергетического оборудования. Кроме того, соглашение предусматривает поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования.

В "Роснефти" добавили, что ветрогенерация является одним из эффективных способов энергоснабжения промышленных объектов, которые позволяют снизить углеродный след производственной деятельности нефтяных компаний.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.