Банк ВТБ и МФППП договорились о развитии льготного финансирования бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства (МФППП). Документ подписан в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), сообщила пресс-служба ВТБ.

"Банк ВТБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны будут развивать банковское обслуживание и льготные финансовые инструменты для клиентов фонда. Документ подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор МФППП Анатолий Гарбузов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что льготные займы будут предоставляться предприятиям, которые соответствуют перечню требований, предъявляемых к ним фондом, а также имеют специальные статусы, например являются частью промышленного комплекса Москвы. Сумма и условия льготного займа будут зависеть от конкретной программы, сообщили в пресс-службе.

"Развитие сотрудничества с ведущими банками страны - одна из ключевых целей для нашего фонда. Это позволит существенно упростить оказание финансовой помощи для столичных промышленников. Сегодня объем выданных фондом займов превышает 2,4 млрд рублей, и популярность этого инструмента поддержки предприятий растет с каждым годом", - сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба ВТБ.

По словам Еременко, соглашение стало очередным шагом ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса. "В московском регионе наш банк обслуживает более 250 тыс. предпринимателей, а кредитно-документарный портфель в этом сегменте составляет 390 млрд рублей. Мы приветствуем предпринимательскую инициативу и поддерживаем клиентов на каждом этапе развития их бизнеса. Расширение взаимодействия с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства позволит на выгодных условиях привлечь финансирование широкому кругу его действующих и новых клиентов", цитирует пресс-служба старшего вице-президента ВТБ.

В свою очередь, Гарбузов отметил, что целью фонда является финансовая поддержка предприятий промышленности, сферы научных исследований и разработок, IT-компаний, а также московских экспортеров и предпринимателей, планирующих начать экспортную деятельность. "Мы рады расширению нашего взаимодействия с ВТБ и рассчитываем усилить сотрудничество в рамках банковских гарантий льготных займов, которые наш фонд выдает своим заемщикам", - сказал гендиректор МФППП, которого цитирует пресс-служба.