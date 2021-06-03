Башкирия заключила на ПМЭФ крупнейшее в РФ концессионное соглашение

ТАСС, 3 июня. Башкирия заключила крупнейшее в России концессионное соглашение с корпорацией развития ВЭБ.РФ и банком ВТБ о кредите на строительство Восточного выезда в Уфе. Таким образом, общий объем инвестиций в проект превысит 40 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-служба правительства республики в четверг.

"Республика Башкортостан заключила 3 июня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2021) крупнейшее в России концессионное соглашение с корпорацией развития ВЭБ.РФ и банком ВТБ по строительству выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 "Урал" ("Восточный выезд"). Согласно документу, подписанному главой региона Радием Хабировым, президентом - председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным и председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, на реализацию проекта Уфа получит кредит на сумму 11,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Строительство объекта оставалось в замороженном состоянии до 2017 года, при этом на поддержание подземного тоннеля ежегодно выделялось 200-300 млн рублей. В 2017 году было заключено соглашение о концессии, генеральным подрядчиком выбрано турецкое ООО "Лимакмаращавтодороги". Проект "Восточный выезд" состоит из строительства автодорожного тоннеля под рекой Уфа, моста и эстакады, а также скоростного участка дороги. "Объем у проекта значимый, стоимость строительно-монтажных работ - 33,5 млрд рублей, из которых 20 млрд - федеральная поддержка. Уже вложено 5,1 млрд рублей. Финансирование поступает своевременно. В этом году ожидаем еще порядка 4 млрд. От банка ВТБ и корпорации ВЭБ получим 11,6 млрд рублей. Подписанное сегодня прямое соглашение позволит нам завершить проект и сдать его к юбилею Уфы в 2024 году", - приводятся в сообщении слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры Уфы, а также освоение застройкой новых территорий за городом. "Строительство нового выезда из Уфы - это не только развитие магистральной транспортной инфраструктуры. Проект также направлен на улучшение качества городской среды для жителей столицы республики - через снижение перегруженности дорог, ликвидацию "узких" мест городской транспортной сети, повышение безопасности дорожного движения. Кроме того, реализация проекта должна дать стимул для освоения новых территорий городской застройки", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба.

По данным властей республики, "Восточный выезд" первым среди инфраструктурныхх проектов успешно прошел оценку на соответствие требованиям методики IRIIS - национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов. Он получил высокие баллы за качество структурирования проекта, минимальное воздействие строительства на проживающее рядом население и эффективное управление кадровыми ресурсами.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.