В Северной Осетии более 15 тысяч домов бесплатно подключат к газу

ВЛАДИКАВКАЗ. 3 июня. /ТАСС/. Более 15 тысяч домов бесплатно подключат к газу в Северной Осетии, на это направят более 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе в министерстве ЖКХ, топлива и энергетики.

"В республике 15 917 домовладений бесплатно подключат к газу. Стоимость расходов, которые государство возьмет на себя по Северной Осетии, составит более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Процесс подключения станет максимально удобным, простым и прозрачным для людей, чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений. В частности, будет разработан прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме.

1 июня Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о бесплатном для граждан подведении газа к их земельным участкам в газифицированных населенных пунктах. Проект закона одобрен и в Совете Федерации. Бесплатное подключение к газу должно быть завершено до 2023 года на территориях, где это технически возможно. Выполнять его будет единый оператор газификации по принципу "одного окна". Это вдвое сократит сроки подключения к газу.