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Презентация результатов Нацрейтинга состояния инвестиционного климата. Видеотрансляция

В рамках мероприятия выступают первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева

ТАСС/ПМЭФ

На ПМЭФ проходит презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Участники дискуссии обсуждают, каким регионам удалось показать динамику в Национальном рейтинге, какие практики они для этого применили, а также в чем секрет регионов, удерживающих свои позиции в рейтинге на протяжении последних лет.

В рамках мероприятия выступают первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, зампредседателя правительства ​​​​​​Марат Хуснуллин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

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РоссияПМЭФ-2021
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