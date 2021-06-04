Презентация результатов Нацрейтинга состояния инвестиционного климата. Видеотрансляция

ТАСС/ПМЭФ

На ПМЭФ проходит презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Участники дискуссии обсуждают, каким регионам удалось показать динамику в Национальном рейтинге, какие практики они для этого применили, а также в чем секрет регионов, удерживающих свои позиции в рейтинге на протяжении последних лет.

В рамках мероприятия выступают первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, зампредседателя правительства ​​​​​​Марат Хуснуллин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.