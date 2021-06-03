"Газпром нефть" видит возможности сильного наращивания добычи ОПЕК+ в августе - сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" допускает, что июле или позднее сделка ОПЕК+ может быть пересмотренна в сторону наращивания добычи, например на август - сентябрь 2021 года, сообщил журналистам в рамках ПМЭФ глава компании Александр Дюков.

"Наша позиция в том, чтобы не допустить перегрева на рынке, исходя из того, как развиваются события", - сказал он.

"Я бы предположил, что через какое-то время, август или сентябрь, странам - участникам соглашения ОПЕК+ имеет смысл пересмотреть те параметры, которые были изначально установлены к соглашению в апреле прошлого года", - подчеркнул он.

Дюков также не исключил, что сделка ОПЕК+ может длиться 3-5 лет и даже дольше. "Но здесь очень важно, чтобы условия соглашения устраивали участников", - указал он.

При этом глава "Газпром нефти" отметил, что цена на нефть в дальнейшем может опуститься до $50-55 за баррель, так как текущая ее стоимость в диапазоне $65-70 не продлится долго из-за ее неустойчивости.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.