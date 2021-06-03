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ПМЭФ-2021

Сервис для упрощения регистрации интеллектуальной собственности создадут в "Сколково"

По словам председателя правления фонда "Сколково" Игоря Дроздова, он может появиться в течение года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Высокотехнологичный сервис, значительно упрощающий международную регистрацию интеллектуальной собственности, разрабатывают в инновационном центре "Сколково", сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

"Мы по-прежнему являемся лидерами в России в сфере интеллектуальной собственности с точки зрения подачи нашими компаниями международных заявок на патентование за рубежом. Это говорит о высоком экспортном потенциале этих компаний, их устремленности на зарубежные рынки. И мы рассчитываем предлагать в будущем новые продукты, новые сервисы. В частности, сейчас в сфере промышленного дизайна хотим разработать приложение, упрощающее подачу международных заявок на получение охранных промышленных образцов. Такое приложение позволит сфотографировать на телефон свой дизайн и быстро переслать его. Заявка на защиту интеллектуальной собственности тогда будет подаваться практически в автоматическом режиме", - сказал он.

По его словам, такой сервис может появиться в течение года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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РоссияПМЭФ-2021
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