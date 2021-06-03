Крупнейший в РФ исследовательский центр "Яндекса" может появиться в "Сколково"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня /ТАСС/. Крупнейший исследовательский центр российской компании "Яндекс" может появиться в инновационном центре "Сколково" в течение нескольких лет, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

"Помимо проекта беспилотного транспорта, "Яндекс" принял решение строить в "Сколково" крупный исследовательский кампус. Компания уже сейчас открыла у нас подразделение, и работники "Яндекса" переезжают сейчас в "Сколково". Сейчас, насколько мне известно, около 500 сотрудников "Яндекса" к нам переезжают, а в недалеком будущем, лет через пять, я рассчитываю, что здесь будет несколько тысяч сотрудников "Яндекса". Если планы, о которых мы сейчас говорили, реализуются, то это будет крупнейший центр "Яндекса" в России", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.