Переводы из некоторых стран гражданам и компаниям подпадут под обязательный контроль

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, поступающие с территории определенных государств. Такая поправка рекомендована ко второму чтению законопроекта о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами РФ, документ размещен в четверг в думской электронной базе данных.

Изменения предложены в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом", - говорится в тексте поправки.

Такой перечень будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков в соответствии с порядком, определенным Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Предполагается вступление в силу данной поправки с 1 октября 2021 года.

Кроме того, предлагается изменить правила отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств: сейчас обязательному контролю подлежит получение и расходование НКО иностранных средств и имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей. Согласно одобренной к принятию поправке обязательному контролю будет подлежать любая "операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества". Под обязательный контроль не подпадут НКО, являющиеся госорганом, госкорпорацией или госкомпанией, публично-правовой компанией, потребкооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования. Также исключение сделано для ТСЖ, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, объединений работодателей.

Поправки рекомендованы к принятию профильным комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных в России НПО и за пределами страны, в том числе в тренингах таких НПО.