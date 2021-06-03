"Россети Северо-Запад" внедрят технологии бережливого производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Россети Северо-Запад" в сотрудничестве с "Ростелекомом" внедрят технологии бережливого производства во всех сферах своей деятельности. Об этом говорится в пресс-релизе "Россетей" по итогам подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между компаниями.

"Бережливое производство - это основа, на которой должны строиться все бизнес-процессы. Мы будем повышать внутреннюю продуктивность, не привлекая дополнительных внешних ресурсов. Для нас это экономический эффект и создание более комфортных условий для сотрудников. Для потребителей - повышение надежности электроснабжения и снижение сроков подключения к сетям", - отметил глава компании "Россети Северо-Запад" Артем Пидник, слова которого приводятся в пресс-релизе.

При этом директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" компании "Ростелеком" Александр Логинов указал на важность обмена опытом, знаниями и навыками между компаниями. "Это касается и практического обучения бережливым технологиям, в том числе на базе учебных центров. Уверен, новый этап нашего сотрудничества позволит компаниям выйти на качественно новый уровень во всех бизнес-процессах", - добавил он.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.