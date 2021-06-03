McDonald’s начнет использовать подстаканники из собственных переработанных стаканчиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Бумажные стаканы на предприятиях сети быстрого питания McDonald’s будут перерабатываться на Солнечногорском опытно-экспериментальном механическом заводе (СОЭМЗ) и возвращаться в предприятия сети в виде подставок для напитков из пульперкартона. Соответствующее соглашение между сетью и СОЭМЗ было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Данный проект является уникальным для общественного питания в России. Мы планируем организовать раздельный сбор во всех предприятиях в стране к 2025 году и отправлять все собранные отходы на переработку. Мы очень рады, что компания СОЭМЗ обеспечивает нам важнейший этап в рамках производства замкнутого типа", - прокомментировала соглашение директор по обеспечению качества и устойчивому развитию McDonald’s Ирина Коршунова.

Проект будет запущен в течение июня в тестовом режиме на более чем 20 предприятиях McDonald’s в России, а с середины лета уже будет функционировать на постоянной основе. Планируется, что к концу года к проекту подключатся до 40 предприятий сети в России, в которых осуществляется раздельный сбор отходов. Подставки под напитки, сделанные из переработанных стаканчиков, будут поставляться не только в McDonald’s, но и на любые другие предприятия общественного питания, осуществляющие доставку блюд из сети ресторана.

"Уже в ближайшем будущем компания "СОЭМЗ" планирует инвестировать в покупку нового оборудования для увеличения мощности переработки стаканчиков - они будут являться ресурсом не только для производства бумажных подстаканников для McDonald’s, но и подложек для овощей и яиц для других компаний", - пояснили представители СОЭМЗ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.