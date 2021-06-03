McDonald's откроет до 10 предприятий на территории магазинов сетей X5 Group в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. McDonald's в 2021 г. откроет до 10 новых предприятий быстрого обслуживания в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток", а также будет масштабировать доставку готовой еды на базе агрегатора "Около" в новые города России. Соглашение о сотрудничестве между McDonald's и X5 Group было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы видим отличные результаты по пилотам доставки и совместной работе в супермаркетах. Вместе с X5 Group мы планируем масштабировать партнерство по доставке в регионы, а также уже в этом году откроем еще 10 предприятий на территории супермаркетов партнеров, чтобы ускорить расширение сети McDonald's в России, а также быть еще более гибкими в современных условиях и отвечать потребностям наших клиентов", - пояснил генеральный директор McDonald's в России Марк Карена.

В частности, на базе агрегатора "Около" уже в 2021 году к сервису будут подключены около 300 предприятий McDonald's в разных регионах России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, а также Воронеж и Казань. В прошлом году McDonald's и X5 Group объявили об открытии первого предприятия Макдоналдс внутри магазина "Перекресток" в Москве, а уже в январе этого года было открыто второе предприятие сети в "Пятерочке".

"Сотрудничество Х5 и McDonald's сразу по нескольким направлениям бизнеса показывает, насколько партнерство в рамках единого рынка еды может быть эффективным и для компаний, и для потребителя. Такие проекты являются ярким примером реализации стратегии Х5, в рамках которой, за счет подключения комплементарных предложений, мы закрываем все основные потребности наших клиентов. До конца года мы планируем сконцентрироваться на развитии совместных проектов в регионах и дальнейшем повышении качества и скорости доставки", - прокомментировал соглашение главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.