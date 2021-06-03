Хуснуллин допустил добровольное привлечение заключенных для работы на Восточном полигоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Правительство проработает с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) возможность привлечения заключенных для работы на Восточном полигоне РЖД на добровольной основе. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы со ФСИНом обсуждаем, где бы они могли работать, какие условия работы будут, что мы в своей части должны сделать. Если, например, говорить о Восточном полигоне, это же надо построить жилье для них специально, где они будут жить. Потом отобрать рабочие специальности, определить условия оплаты. Эту работу мы ведем", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в случае реализации инициативы заключенный добровольно сможет написать заявление о готовности работать на стройке. А оплата труда в этом случае будет сопоставима со средней зарплатой по строительному сектору. "Я считаю, что инициатива хорошая. Она не новая. Вообще, на БАМе и Трансибе 100 тысяч заключенных работало, только бесплатно. А мы предлагаем сейчас работу за деньги", - добавил Хуснуллин.

При этом вице-премьер констатировал, что сегодня в стране наблюдается острый дефицит трудовых ресурсов на стройках.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. Он отметил, что осужденные к принудительным работам могли бы быть задействованы на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, в таких работниках заинтересован крупный бизнес. В частности, по его словам, "Норникель" выступил с предложением привлекать спецконтингент для работ в Норильске. Помимо этого, ФСИН также надеется создать в Сибири для осужденных исправительный центр, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров.

О проекте

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.

Порты Ванино и Совгавань - важнейшие транспортные узлы на востоке России, они расположены в центральной части Татарского пролива, куда выходят все морские и сухопутные транспортные пути Хабаровского края.

О форуме

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит со 2 по 5 июня. Его тема в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более ста дискуссий. Информационное агентство ТАСС выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.