В МЭР заявили, что стабилизация курса и сезонное удешевление овощей сдержат инфляцию в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Стабилизация курса рубля, пусть и ниже фундаментальных значений, а также сезонное удешевление плодоовощной продукции окажут сдерживающее влияние на инфляцию в РФ, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С началом летнего сезона начнут действовать дополнительные сдерживающие факторы, такие как плодоовощная продукция. Курс, хотя он сейчас и слабее фундаментальных значений, но тем не менее стабилизировался - это также окажет положительное влияние на инфляцию. Важно отметить, что замедлению способствуют все системные меры как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте, несмотря на напряженную ситуацию с мировыми ценами", - сказал министр.

Он отметил, что уже сейчас недельные темпы инфляции замедлились. "У нас в мае инфляция в диапазоне 0,1-0,15% в неделю, тогда как январе - апреле была стабильно по 0,2%", - напомнил Решетников. При этом в годовом выражении инфляция ускоряется. "Да, по году сейчас действительно идет ускорение инфляции. Однако тут надо учитывать базу прошлого года, когда еще действовали карантинные ограничения", - подчеркнул министр.

Ранее Решетников заявлял, что Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции в РФ в 2021 году на уровне 4,3%.

В ходе ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прогнозирует инфляцию в России от 4,5% до 5% по итогам 2021 года, что выше апрельской оценки (4-4,5%).

По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ в 2021 году составит 4,7-5,2% и вернется к целевым 4% в середине 2022 года.