Хуснуллин: техприсоединение строек к электросетям планируется упростить в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Техническое присоединение строек к электросетям планируется упростить и удешевить уже в этом году. Соответствующий законопроект предполагается рассмотреть в весеннюю сессию парламента, сообщил в интервью ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Мы с [вице-премьером] Александром Валентиновичем Новаком буквально вчера очень подробно этот вопрос обсуждали. Я надеюсь, что закон выйдет уже в весеннюю сессию, в этом году. Соответственно, условия техприсоединения упростятся и удешевятся, ведь сегодня во многих регионах это является сдерживающим фактором для роста объемов строительства", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, пока возникает много проблем со скоростью технического присоединения к сетям. Кроме того, по действующим правилам застройщик должен заплатить вперед за все сети сразу, а строительство может растянуться, например, на 10-15 лет. "Поэтому обсуждаем вопрос, чтобы позволить частями это оплачивать, и поэтапно подводить к определенным объектам по мере готовности. Вот такие вопросы в чисто технической плоскости лежат, но для практикующих проектировщиков, застройщиков, инвесторов это, конечно, является серьезным сдерживающим фактором", - объяснил Хуснуллин.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит со 2 по 5 июня. Его тема в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более ста дискуссий. Информационное агентство ТАСС выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.