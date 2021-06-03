Мишустин заявил, что каждый 11-й автомобиль в РФ продается благодаря мерам господдержки

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 3 июня. /ТАСС/. Каждый 11-й автомобиль в России продается благодаря мерам государственной поддержки. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, открывая в четверг совещание "О дальнейшем развитии ПАО "Камаз".

"Мы реализуем три специальные программы: одна программа - это льготное кредитование, это льготный лизинг и программа субсидирования газомоторной техники. Примерно каждая 11-я новая машина в России продается благодаря этим мерам", - сказал глава правительства. Он уточнил, что из 581 тыс. автомобилей по трем программам стимулирования за январь-апрель было продано 54 тыс. машин. По оценке Мишустина, "это очень неплохой результат".

Премьер отметил, что ПАО "Камаз" также получает существенную поддержку, только на имущественный взнос через Ростех было выделено 4 млрд рублей. Мишустин также напомнил о значительных ресурсах, направленных на поддержку лизинга, уплату процентов по кредитам. По словам главы кабмина, кредитные ресурсы для "Камаза" особенно важны.