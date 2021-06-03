Reuters: Tesla отзывает в США еще почти 7,7 тыс. автомобилей

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Компания Tesla отзывает почти 7,7 тыс. своих автомобилей для проверки и исправления дефектов в креплениях ремней безопасности. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters .

По его информации, автопроизводитель уведомил о двух кампаниях по отзыву автомобилей. Первая затрагивает 5 530 автомобилей Model 3 и Model Y 2018-2021 годов выпуска. Компанию беспокоит возможность неправильного крепления элемента ремня безопасности на передних сиденьях. В рамках второй будут проверены 2 166 электрокаров Model Y из-за возможности ненадежного крепления натяжителя ремня безопасности на задних сиденьях. Tesla уведомила американского регулятора, что она не зафиксировала ни одного происшествия, связанного с этими дефектами.

В среду американский производитель объявил об отзыве почти 6 тыс. автомобилей из-за вероятности уменьшения давления в шинах, которое может вызываться ослаблением болтов тормозных скоб. В феврале этого года Tesla отозвала почти 135 тыс. электрокаров из-за проблем с дисплеем в салоне. В первом квартале текущего года Tesla поставила покупателям более 184 800 электромобилей, в аналогичный период прошлого года - 88 400.

Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния).