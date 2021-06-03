На Кубани из-под застройки выведено 40 тыс. га виноградопригодной земли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Около 40 тыс. гектаров виноградопригодной земли было выведено из-под застройки в Краснодарском крае, сообщил на сессии "Правила виноделов. Новые горизонты российского экспорта" на Санкт-Петербургском экономическом форуме губернатор края Вениамин Кондратьев.

На Кубани находится треть всех виноградников страны, производится 48% тихих и 32% игристых российских вин. Аграрии заявляли, что дальнейшее развитие отрасли сдерживает нецелевое использование земель.

"Я благодарен моим коллегам, главам муниципальных образований, на территории которых находятся виноградопригодная земля, где они принципиально держат позицию и сегодня в рамках новых генпланов они высвобождают эту землю виноградопригодную от застройки. И сегодня уже выведено из оборота застройки 40 тыс. га земли виноградопригодной", - сказал Кондратьев.

Он считает, что властям края удалось сбалансировать интересы строительной сферы и виноделов. "Конечно, строительная отрасль недополучила миллиарды. Но мы выигрываем в развитии и виноградарства, и виноделия, и санаторно-курортной отрасли. Это тоже значимая для экономики региона отрасль", - отметил глава региона.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В регионе более 20 сельхозпроизводителей имеют лицензию на производство и розничную продажу алкоголя.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.