Производство грузовиков на "Камазе" выросло за четыре месяца 2021 года на 40%

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 3 июня. /ТАСС/. Производство грузовиков на предприятиях "Камаза" выросло за январь-апрель 2021 года на 40%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая в четверг совещание на тему дальнейшего развития ПАО "Камаз".

"Результаты такой помощи [господдержки] хорошо видны по работе предприятий ["Камаза"]. За первые четыре месяца 2021 года производство грузовиков здесь выросло почти на 40%", - сказал Мишустин, подчеркнув, что "Камаз" остается безусловном лидером в своем сегменте и системно расширяет свой экспорт.

Премьер-министр, однако, обратил внимание, что, несмотря на текущие успехи, в скором времени "Камазу" придется столкнуться с вызовами будущего, такими как запрос на беспилотную технику, повышение экологических требований к автомобилям и снижение их негативного воздействия на окружающую среду.