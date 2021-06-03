ВЭБ.РФ в синдикате с ВТБ профинансируют строительства метанольного завода в Приамурье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, банк ВТБ и группа компаний ЕСН в четверг в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали ключевые условия финансирования проекта по строительству метанольного завода мощностью 1 млн тонн в год в городе Сковородино Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Новый метанольный завод в Амурской области - это не только современное экспортоориентированное производство. Его создание влечет комплексное развитие Сковородино, создание соответствующей инфраструктуры, в том числе железнодорожной, появление новых рабочих мест. Финансирование проекта будет организовано с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования". Обеспеченность проекта газом из "Силы Сибири" и наличие долгосрочного контракта на сбыт продукции - существенный позитивный фактор для стабильности проекта", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя ВЭБ.РФ - члена правления Николая Цехомского.

Помимо господдержки, предусмотренной фабрикой, инвестору возместят часть затрат на инфраструктуру за счет уплаченных налогов в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений. "Изменения, внесенные в механизм фабрики, позволяют совмещать меры господдержки, предусмотренные в других программах, в одном проекте. В структурировании проекта применены самые современные финансовые продукты ВЭБ.РФ", - отметили в пресс-службе.

Подписи под документом поставили Цехомский, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и генеральный директор АО "Технолизинг" (входит в группу ЕСН) Вадим Медведев. Церемония подписания состоялась в присутствии вице-премьера Александра Новака, министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина и председателя совета директоров группы ЕСН Григория Березкина.

Группа компаний ЕСН реализует проект создания производства метанола на базе собственного железнодорожного нефтеналивного терминала в Сковородино. Объем инвестиций в первую очередь проекта составляет 55 млрд рублей. В июле 2019 года метанольный проект стал резидентом территории опережающего развития "Свободный". Реализация проекта стимулирует рост несырьевого неэнергетического экспорта на 500 млрд рублей, вклад в ВРП Амурской области составит 200 млрд рублей, а бюджетный эффект - 25 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.