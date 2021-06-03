ВТБ осенью допустит первых немецких клиентов к своему брокерскому приложению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. ВТБ к концу осени 2021 года планирует допустить первых клиентов к брокерскому мобильному приложению для онлайн-торговли в Германии VTB My Invest. Об этом ТАСС рассказал глава "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов. Выход на другие европейские площадки намечен после закрепления позиций в Германии, в компании рассматривают в том числе Италию и Францию.

"Планы запуска онлайн-брокерской платформы в Германии в силе, и первая версия намечена к запуску в этом 2021 году. В конце лета мы хотим начать в режиме закрытого тестирования проводить тестовые торговые операции в нашей платформе для немецкого рынка. К концу осени мы рассчитываем дать доступ к платформе первым клиентам, а в 2022 году перейти к масштабированию и активному продвижению платформы", - рассказал Потапов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

В настоящий момент команда проекта в Германии работает над созданием модифицированной брокерской платформы, которая бы подходила под запросы регулятора и немецкого рынка, добавил он. Выход в другие европейские страны намечен после первого закрепления позиций в Германии.

"Необходимо учитывать локальные особенности, регулирование, предпочтения клиентов. Мы будем исследовать рынки, консультироваться по особенностям регулирования, после выбирать целевые рынки и готовить инфраструктуру для выхода на эти рынки. Италия и Франция, безусловно, выглядят привлекательно, но требуется дополнительное изучение", - также рассказал топ-менеджер компании.

"На сегодняшний день ВТБ имеет в Германии действующий бизнес - VTB Invest. Компания предоставляет клиентам робоэдвайзер. При этом проект по выходу на рынки Вьетнама сейчас находится не в приоритете в связи с особенностями рынка. Но мы не перестаем следить за азиатским регионом", - подытожил Потапов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.