Росприроднадзор заявил о готовности публиковать экологические антирейтинги компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор готов публиковать в открытом доступе экологический антирейтинг компаний в противовес рейтингам ESG (составляются европейским рейтинговым агентством RAEX-Europe). Об этом глава ведомства Светлана Радионова сказала, выступая на экологической сессии ПМЭФ.

По мнению Радионовой, у менеджмента российских компаний есть определенный запрос на участие в разных ESG рейтингах. "Мы видим огромное количество рейтингов, оценок, грамот, премий, номинаций. При этом не понимаем, откуда они берутся. Но коллеги говорят, что в половине таких рейтингов удельный вес занимает не столько само достижение, сколько стремление к нему", - сказала она.

По словам главы службы, за два года, что она возглавляет ведомство, ни одно из агентств не обратилось в Росприроднадзор за достоверными данными по экологическому поведению компаний: "За два года, которые я возглавляю службу, ни одно агентство подобного плана не запросило у нас маломальски какую-нибудь достоверную информацию. Мы сейчас говорим об открытости экологической информации, да мы ее не закрывали. У нас никогда ее не спрашивали". "Можно продавать сколько угодно рейтинги, но покраска забора в зеленый цвет не есть экологические мероприятия", - заявила она.

"Я готова со следующего месяца публиковать антирейтинг. Хотите? Мы будем выкладывать всю информацию. Мы в день выписываем десятки нарушений", - заключила Радионова.