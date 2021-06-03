Поставки сельхозпродукции из Ирана в Северную Осетию начнутся в июле

ВЛАДИКАВКАЗ. 3 июня. /ТАСС/. Поставки овощей и фруктов из Ирана начнутся в Северную Осетию в начале июля этого года, сообщил ТАСС директор компании "Евразия Экспо" Владимир Маркосьянц.

"Компанией "Торговый дом Фарнуш трейдинг" в начале июля этого года в Северную Осетию будет поставлена первая партия фруктов и овощей в объеме 100 тонн. Пока продукция рассчитана на распространение по республике, в перспективе объемы планируется наращивать", - сказал Маркосьянц.

Цены на сельхозпродукцию из Ирана будут ниже средней по рынку республики. Связано это, в первую очередь, с низкой себестоимостью иранской продукции, а во-вторых, удорожание не будет допущено благодаря работе без посредников. "Северная Осетия интересна иранским партнерам в силу географического расположения, ее воспринимают перспективной торгово-коммуникационной площадкой для внешнеторгового бизнеса, поэтому они надеются выйти через нас и на другие регионы России. В условиях санкций для Ирана это крайне важно именно сейчас", - отметил Маркосьянц.

Кроме того, планируется создание совместного ирано-российского предприятия "Торговый дом Персия" с иностранным капиталом для ведения хозяйствующей деятельности на территории российской юрисдикции. Благодаря этому будут выстраиваться экономические, кооперационные и инвестиционные связи между Исламской республикой Иран и РФ.

Также в Иран планируется наладить поставки пиломатериалов из России. Для этого в Северной Осетии будет создано обрабатывающее предприятие, в которую будет завозиться сырье из разных регионов страны.

Партнеры иранского "Торгового Дома Фарнуш Трейдинг" в ходе конференции предложили и возможность строительства на территории России завода по производству пищевой соды. Для этого они запросили информацию по российским экологическим нормам строительства предприятия.