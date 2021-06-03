"Россети" и ВБРР расширят стратегическое сотрудничество в банковской сфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор "Россетей" Андрей Муров и президент Всероссийский банка развития регионов (ВБРР) Дина Маликова в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о расширении сотрудничества. Об этом говорится в сообщении "Россетей".

Соглашение предусматривает проработку комплексного банковского обслуживания, использования инструментов рынка капитала (облигаций, синдицированных кредитов), проведения документарных операций, связанных с предоставлением банковских гарантий и организацией аккредитивных форм расчетов, оказания услуг расчетно-кассового обслуживания и управления ликвидностью.

Кроме того, планируется сотрудничество в рамках программ потребительского и ипотечного кредитования сотрудников "Россетей", внедрения современных технологий управления финансовыми ресурсами, включая цифровые решения. ВБРР также готов к оказанию консультационных и информационных услуг в финансовой и банковской сферах.

В настоящее время ВБРР работает с "Россетями" и дочерними структурами в основном по направлениям, связанным с финансированием текущей деятельности и инвестиционных проектов в регионах присутствия.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.