"Россети" и Подмосковье объединят усилия по развитию сетевого комплекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении "Россетей".

Основной целью соглашения является объединение усилий по развитию сетевого комплекса для установление долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества непосредственно в области развития системы энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД), а также в целом реализации потенциала Подмосковья. Кроме того, соглашение направлено на повышение инвестиционной привлекательности конкурентоспособности экономики региона, создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджетную систему Московской области.

Стороны также договорились о координации деятельности по вопросам консолидации объектов сетевого комплекса под управлением "Россетей". "У "Россетей" большая инвестиционная программа в Московской области, только за прошлый год ее объем составил более 24 млрд рублей. Соглашение дает возможность повысить эффективность нашей работы, максимально синхронизировать планы по развитию сетевой инфраструктуры с решением социальных и экономических задач региона", - отметил Рюмин.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.