Абрамченко: игроки на рынке продовольствия РФ услышали сигналы правительства насчет цен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Крупные игроки на рынке продовольствия в РФ услышали сигналы правительства о ценах на продукты и придерживаются социально ответственной позиции в этом вопросе. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Все сигналы, которые давал председатель правительства, которые даем мы в рамках работы с представителями бизнеса, с крупными игроками на рынке продовольствия, этими игроками услышаны. Коллеги занимают как раз такую социально ответственную позицию", - сказала она, отвечая на вопрос о соглашениях по сдерживанию цен на социально значимые товары.

Правительство РФ 30 марта продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. 13 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил журналистам о том, что правительство не планирует продлевать их и дальше.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.