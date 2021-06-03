Регионы ЦФО сформировали пакет инвестиционных проектов на 9 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Инвестиционный совет и ассоциация регионов Центрального федерального округа (ЦФО) нацелены на работу с привлечением инвестиций, сформирован пакет инвестпроектов на общую сумму 9 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Еще один акцент, который мы делаем с нашими коллегами из регионов Центральной России, - это привлечение инвестиций, которые означают новые предприятия, новые рабочие места, новые налоговые поступления. Для этих целей мы модифицируем работу нашего инвестиционного совета и ассоциации ЦФО и нацеливаем их именно на работу с привлечением инвестиций. Будем устранять дублирование, отсекать неэффективные проекты и выстраивать работу таким образом, чтобы не просто предлагать всем инвесторам подряд идеи на их усмотрение, а предлагать конкретные проекты. Эта работа дает результат, мы сформировали достаточно большой пакет проектов, он оценен сейчас в сумму 9 миллионов рубле, и в случае его реализации мы сможем выйти на поставленную президентом задачу - выйти на объем инвестиций в основной капитал более чем на 27%", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что выход на показатель запланирован до 2030 года. "Но мы считаем, что если те проекты, которые уже сейчас нами рассмотрены и приняты, регионами будут реализованы вовремя, то можем выйти на этот показатель даже раньше", - убежден Щеголев.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.