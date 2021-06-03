"Победа" начала продажу билетов в кипрский Пафос из Екатеринбурга и Москвы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на рейсы в Пафос (Кипр) из аэропортов Екатеринбурга и Москвы. Рейсы будут выполняться раз в неделю, сообщили в пресс-службе лоукостера.

"Полеты из Москвы начнутся 7 июля - по средам. "Победа" возобновляет рейсы по этому направлению: ранее полеты осуществлялись в летнем сезоне-2016. Рейсы из Екатеринбурга в Пафос, по новому для "Победы" направлению, начнутся 10 июля и будут выполняться по субботам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Пафос станет вторым городом Кипра, куда в этом летнем сезоне летает "Победа": еженедельные рейсы запланированы в Ларнаку из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Перми и Челябинска.