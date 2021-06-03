Костромская область в 2021 году намерена восстановить допандемийный уровень турпотока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Костромская область вернется в 2021 году к уровню турпотока, который был в регионе до пандемии коронавируса - около 1 млн туристов в год. Об этом сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"В 2019 году мы вышли на показатель 1 млн туристов, была достаточно крепкая позиция, таких показателей у Костромской области ранее не было. В прошлом году были серьезные потери - мы потеряли 38% туристического потока по понятным причинам. Были введены ограничения достаточно серьезные, туристы ехали с большими опасениями. В этом году мы рассчитываем выйти на позицию 2019 года", - сказал Ситников.

По словам губернатора, признаки того, что турпоток увеличится за текущий год, уже есть - гостиницы и туристические базы в Костроме и Костромской области уже забронированы до сентября. "Поток идет, начали приходить туристические теплоходы. Мы видим, как резко выросла посещаемость музеев в Костроме", - добавил губернатор.

Глава региона отметил, что изменился сам тип туризма - до пандемии в регионе было много туристических автобусов, сейчас большинство туристов прибывает личным транспортом.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.