Власти КБР планируют создать новые рабочие места в легкой промышленности и АПК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) намерены сократить число безработных в регионе, привлекая их на работу в отраслях легкой промышленности и сельского хозяйства. Об этом сообщил ТАСС глава региона Казбек Коков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Для сокращения количества безработных в Кабардино-Балкарии нужно создавать новые рабочие места. Мы двигаемся в части легкой промышленности, это один из наиболее быстро реализуемых проектов сегодня, работаем вплотную с "Военторгом". Развитие отрасли сельского хозяйства тоже предусматривает создание новых рабочих мест, не только работников на поле, но и в области переработки и хранения, много проектов реализуется именно в части хранения", - рассказал Коков.

Глава региона пояснил, что в КБР "работают в части легализации трудовых отношений" и выявления самозанятых. По его словам, в настоящее время количество зарегистрированных безработных в регионе достигает 67 тыс. человек, теневая занятость в регионе оценивается в 15-20 тыс. человек. "Они работают в сельском хозяйстве и не оформлены, если говорить откровенно, по установленным правилам", - отметил Коков.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.