Костромская область планирует получить бюджетные кредиты на замещение коммерческих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Костромской области рассчитывает получить на замещение коммерческих кредитов не менее 900 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"В части снижения долговой нагрузки, по нашим скромным расчетам, мы порядка 900 млн рублей можем получить на замещение коммерческих кредитов. Отмечу, что в Костромской области коммерческие кредиты составляют меньшую часть - одну треть, и это исключительно кредиты Сбербанка России. После того, как мы погасили почти 4 млрд государственного долга, мы еще и ушли на крайне низкий процент - 5,25%, один из самых низких в стране", - сказал Ситников.

Он также отметил, что регион намерен реструктурировать кредиты. "Я думаю, в этом году почти 1 млрд мы еще реструктурируем, в части того, чтобы коммерческий долг на 1 млрд сократить за счет бюджетного кредита", - добавил губернатор.

По его словам, в настоящий момент у региона самая низкая закредитованность за последние 10 лет - 80%. За три года на 25% увеличилась собственная доходная база региона.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.