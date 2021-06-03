В КБР рассчитывают разведать запасы питьевой воды с помощью Росгеологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают выявить запасы питьевой воды в регионе с помощью АО "Росгеология". Соглашение о сотрудничестве подписано на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил ТАСС в четверг глава региона Казбек Коков в кулуарах форума.

"Соглашение с крупнейшим в стране геологическим холдингом с развитой производственно-технической базой, высокими профессиональными компетенциями и уникальным объемом накопленной в сфере геологии информации открывает большие возможности для сотрудничества в области комплексного геологического изучения, освоения и мониторинга состояния недр, создания благоприятных условий освоения природных ресурсов и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Соглашение позволит определить, какие у нас есть запасы полезных ископаемых, какими ресурсами мы обладаем. Еще очень важный вопрос социальный, который мы решаем, - это запасы пресной воды, которые мы сможем направлять на нужды жителей КБР", - рассказал Коков.

"Росгеология" - основной исполнитель госзаказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы РФ, 100% капитала общества находится в собственности государства. В Кабардино-Балкарии "Росгеология" ведет работы по поиску и оценке месторождений рудного золота, подготовлена ресурсная база для создания в республике новой золотодобывающей отрасли. Как пояснили в пресс-службе главы и правительства КБР, в настоящее время общая добыча полезных ископаемых в структуре валового регионального продукта (ВРП) составляет 0,3%, для развития направления создается новая карта полезных ископаемых на территории республики.

"По информации специалистов Росгеологии, проведение геологоразведочных работ может обеспечить открытие новых месторождений и прирост запасов подземных вод. Разведывательные работы будут проводиться с применением самых современных технологий, а при бурении геологоразведочных скважин планируется использовать оборудование, произведенное в КБР на предприятии "Терекалмаз", - уточнили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.