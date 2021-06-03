Нижегородские власти намерены привлечь 130 млрд рублей на инфраструктурные проекты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области сформировали заявку и планируют реализовать проекты стоимостью 130 млрд рублей за счет привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов, а также за счет механизма инфраструктурных облигаций. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава области Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Он напомнил, что Нижегородская область входит в число пилотных регионов, формирующих заявки по инфраструктурным бюджетным кредитам (ИБК). Также область активно прорабатывает применение механизма инфраструктурных облигаций.

"Мы сформировали масштабную заявку на получение финансирования в рамках данных инструментов. Совокупный объем привлекаемого финансирования превысит 130 млрд рублей в течение ближайших 10 лет", - приводит слова Никитина его пресс-служба.

На площадке форума Глеб Никитин рассказал журналистам, что в перечень проектов вошло в том числе развитие метро, а также развитие жилищной застройки. "Моя тема - это тема инфраструктурных кредитов, инфраструктурного развития. Для нас это общественный транспорт, это то самое потенциальное метро, которое мы сейчас обсуждаем очень подробно и согласовываем, это проект развития жилищной застройки, где основным инфраструктурным элементом являются школы и детские сады", - сказал губернатор.

Стенд Нижегородской области на форуме посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. На экспозиции представлены как достопримечательности города, так и проекты, которые планируется реализовать в юбилейный год и в более длительной перспективе.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.