ЦБ вводит запрет на проведение операций ИК "КьюБиЭф"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Банк России в четверг ввел запрет на заключение новых договоров о брокерском обслуживании, а также принятия и исполнения поручений клиентов инвестиционной компании "КьюБиЭф". Компания не сможет совершать операции до 29 ноября 2021 года, говорится на сайте регулятора.

"Основанием для принятия решения стало совершение обществом [ООО ИК "КьюБиЭф"] при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов - клиентов общества", - говорится в сообщении ЦБ РФ.