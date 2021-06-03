Нижегородская область готова сотрудничать с Volkswagen по локализации производства

ТАСС, 3 июня. Власти Нижегородской области готовы сотрудничать с концерном Volkswagen по локализации производства, модернизации модельного ряда и другим долгосрочным проектам в регионе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области по итогам рабочей встречи с генеральным директором ООО "Фольксваген груп рус" Штефаном Мехой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы готовы оказывать содействие в реализации долгосрочных проектов в Нижегородской области, в том числе для локализации производства, модернизации существующего модельного ряда, развития автокомпонентного бизнеса", - цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор отметил, что правительство региона готово оказывать всестороннюю поддержку автопроизводителям для развития сотрудничества. "Концерн Volkswagen - важный партнер для Нижегородской области. Промышленным партнером в реализации инвестиционных проектов концерна является ведущий отечественный автопроизводитель коммерческой техники - "Группа ГАЗ". За время сотрудничества на территории Горьковского автозавода построены новые сборочный и кузовной цеха, модернизирован окрасочный цех, усовершенствованы системы логистики и контроля качества", - сказал Глеб Никитин.

По словам Штефана Мехи, в течение последних 10 лет компания производила в Нижнем Новгороде по полному циклу модели Volkswagen и Skoda, которые экспортировались также в Европу и страны СНГ. "Мы продолжаем развивать и модернизировать производство: в прошлом году были обновлены все выпускаемые модели, а в этом году мы запустили производство новой модели - Volkswagen Taos. Также рады внести свой вклад в развитие региона и обеспечивать здесь рабочие места", - отметил Меха. Сейчас на производстве в Нижнем Новгороде выпускают кроссовер Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia.

В рамках ПМЭФ делегация Нижегородской области планирует подписать около 10 соглашений. Стенд региона на ПМЭФ посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.