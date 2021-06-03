Строительный холдинг Казахстана BI Group и "Сбер" будут вместе финансировать соцпроекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Строительный холдинг Казахстана BI Group и "Сбер" договорились реализовывать совместные проекты в области образования и здравоохранения на территории России и Казахстана по принципу государственно-частного партнерства. Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Для нас "Сбер" является ключевым банком в Казахстане и наше сотрудничество - это не просто формальность, а синергия двух партнеров из разных отраслей с общими целями, направленными на улучшение уровня системы образования. Взращивание качественного человеческого капитала - это лучшая инвестиция в будущее страны. В вопросе поддержки образования наши интересы совпали с интересами российских коллег", - пояснил председатель совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев.

Он отметил, что осенью 2021 года ценные бумаги BI Group будут выпущены на Московской бирже, что позволит девелоперу стать первым казахстанским коммерческим эмитентом, выпускающим ценные бумаги на Московской бирже.

"BI Group и дочерний банк "Сбера" в Казахстане имеют богатый опыт успешного, взаимовыгодного сотрудничества в реализации масштабных социальных проектов. В настоящее время в Нур-Султане по схеме ГЧП идет строительство четырех инновационных школ, техническое оснащение в которых не уступает международным стандартам, а учебный процесс организовывается на основе казахстанской модели образования и передовых образовательных западных систем. Убежден, что подписанное сегодня соглашение станет новым этапом в развитии наших партнерских отношений и проектов с BI Group", - прокомментировал решение BI Group президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

BI Group - крупнейший инновационный строительный холдинг, который входит в мировой рейтинг застройщиков ENR 2020 Top 250 Global Contractors. На сегодняшний день холдингом построено более 6 млн кв. м жилья, а также сотни объектов социальной, коммерческой, промышленной и нефтегазовой инфраструктуры. В прошлом году BI Group запустил первый в Казахстане инновационный завод модульного домостроения ModeX, благодаря которому для возведения 16-этажного жилого дома в чистовой отделке требуется всего четыре месяца.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.