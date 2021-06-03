Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 0,32-0,44%

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций по традиции последних дней переписал историческую вершину по индексу Мосбиржи, после чего перешел к умеренной коррекции. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,32%, до 3805,45 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,44%, до 1636,51 пункта. Доллар по отношению к рублю на 21:30 мск вырос на 0,14%, до 73,29 рубля, евро снизился на 0,48%, до 88,85 рубля.

"Нефть продолжает уверенно держаться выше $70 несмотря на усиление доллара на валютном рынке. Уверенность ОПЕК+ в повышении спроса на энергоноситель в ближайшие месяцы, а также данные по запасам нефти в США, указывающие на сильный старт автомобильного сезона в США, оказывают поддержку котировкам черного золота", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Между тем в общерыночных настроениях снова усилилась осторожность. "Индекс деловой активности PMI в секторе услуг КНР от Caixin за май снизился по сравнению с апрелем. При этом более сильные данные по рынку труда США, рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в мае, по версии ADP, почти до 1 млн при прогнозе 650 тыс., вновь активизировал опасения более раннего сворачивания сверхмягкой ДКП. Кривая доходности 10-летних гособлигаций США вновь поползла вверх", - добавил эксперт.

Среди ключевых новостей на рынке РФ на сегодня фигурируют информация о том, что Россия планирует полностью отказаться от доллара в структуре ФНБ. "Это делается с официальным объяснением опасений санкций. Понятно, что структурировать состав ФНБ можно и без американской валюты - в инвестиционном поле достаточно безопасных инструментов и активов", - прокомментировала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на завтра

В конце недели сигналы регуляторов и макростатистика останутся в центре внимания рынков, рассказал Бахтин.

"Председатель ФРС Джером Пауэлл и президент ЕЦБ Кристин Лагард завтра выступят на конференции "Зеленый лебедь". В США будет опубликован блок статистики по рынку труда, в том числе данные по уровню безработицы в мае. Фактор пятницы и локальная перегретость индексов могут стать причиной для частичной фиксации прибыли. При этом краткосрочный взгляд на рынок остается позитивным с учетом ценовой картины в нефти и благоприятствующего геополитического фона", - добавил Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу будет двигаться в пределах 3700-3800 пунктов, курс рубля к доллару - 73-74.

Аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин также ожидает повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия завтрашних торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3750-3855 пунктов, а также 73,00-73,40 рубля и 88,30-89,30 рубля соответственно.